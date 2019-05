Die Vodafone-Deutschland-Zentrale in Düsseldorf. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die Telekom könnte beim schnellen Internet einen weiteren bundesweiten Konkurrenten erhalten. Vodafone will sein Kabelnetz Telefonica Deutschland (O2) öffnen, um die Zustimmung der EU-Kommission zur milliardenschweren Unitymedia-Übernahme zu bekommen.



Wenn die EU-Kommission die Übernahme frei gebe, könne Telefonica eigene Produkte über das Vodafone-Netz an 23,7 Millionen Haushalte in Deutschland verkaufen, sagte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter. Das hebe "den Wettbewerb auf eine ganz neue Stufe".