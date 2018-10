US-Studentin Lara Alkasem darf ihr Studium in Jerusalem beginnen. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Israels Höchstes Gericht hat ein Einreiseverbot für die US-Studentin Lara Alkasem aufgehoben. Die 22-Jährige sitzt seit mehr als zwei Wochen am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv fest. Nach der Entscheidung darf sie nun wie geplant ihr Studium an der Hebräischen Universität in Jerusalem beginnen.



Alkasem war in der Organisation Students for Justice in Palestine aktiv, die einen Boykott Israels unterstützt. Inzwischen hat sie sich jedoch öffentlich von deren Zielen losgesagt.