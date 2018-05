Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Eine künftige Bundesregierung muss aus Sicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil Milliarden in den Wohnungsbau, die Integration von Migranten sowie Gesundheit und Pflege investieren. Viele Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen fänden keinen bezahlbaren Wohnraum mehr.



"Es wäre verantwortungslos, wenn der Bund hier nichts täte", sagte der SPD-Politiker der "Welt am Sonntag". Zudem seien die Zustände in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen "unmöglich", so Weil.