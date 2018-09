Die drei Goldbarren, die in Bremen gefunden wurden. Quelle: Pressereferat/Der Senator für Inneres/dpa

Ein Mann aus Bremen hat in einem alten Küchenschrank drei Goldbarren gefunden und sie zum Fundbüro gebracht. Der Finder hatte den Schrank zuvor bei einer Möbelbörse erstanden, wie eine Sprecherin der Hansestadt mitteilte.



Die Barren - insgesamt 2,5 Kilogramm Gold - lagen in einem Umschlag versteckt an der Rückwand einer Schublade. Sie haben derzeit einen Wert von rund 83.500 Euro. Der Finderlohn soll daher rund 2.500 Euro betragen. Die Herkunft der Barren wurde mittlerweile geklärt.