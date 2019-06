Tabletten, aus einem Amphetamin-Pulver. Archivbild

Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Griechische Fahnder haben mehr als 1,4 Millionen Amphetamin-Pillen mit dem Wirkstoff Captagon in einem Container im Hafen von Piräus sichergestellt. Die Beamten setzten die Kontrollen auch in anderen Containern in Piräus fort, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT) unter Berufung auf die Polizei.



Captagon wird von den Medien in Griechenland auch "Dschihadisten-Droge" genannt. Die Fracht sei aus Syrien angekommen. An wen die Pillen geliefert werden sollten, blieb zunächst unklar.