Kokain in einer Bananenlieferung.

Quelle: ---/Zollfahndung Essen/dpa

In mehreren Supermärkten im Emsland und in Westfalen haben Zollfahnder in Bananenkisten insgesamt 100 Kilogramm Kokain entdeckt. Die Ein-Kilo-Päckchen lagen unter dem Obst. Den Straßenverkaufswert schätzt das Zollfahndungsamt Essen auf rund sieben Millionen Euro. Die Bananen waren Teil einer Containerlieferung Bananen aus Kolumbien.



Diese Art des Drogenschmuggels sei eine "gängige Masche", sagte Heike Sennewald, Sprecherin des Amtes. Um an ihre Ware zu kommen, brächen die Empfänger der Drogen häufig bei den Händlern ein.