Wenn Dietmar Bartsch in ländlichen Gegenden unterwegs ist und wissen möchte, wie es gerade bei seinem Lieblingsverein Union Berlin steht, kann er häufig Pech haben - nicht wegen des Ergebnisses, zumindest nicht nur, sondern weil gerade mal wieder kein Empfang ist. "Wir sind in dieser Hinsicht Entwicklungsland", schimpft der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. "Wenn in Tausenden Kommunen Deutschlands kein flächendeckender LTE-Empfang und kein schnelles Internet verfügbar ist, ist das Ausweis eines Totalversagens der Bundesregierung im Bereich der Digitalisierung." Bartsch hatte hierzu eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und hält die Ergebnisse für einen Offenbarungseid.