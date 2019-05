Der Telefónica-Sprecher wies darauf hin, dass ein Teil der 2015 vergebenen Frequenzen erst Mitte 2019 frei wird. "Die Zuteilung dieses Spektrums wird den LTE-Ausbau ebenfalls beschleunigen."



Der Mobilfunkausbau wird an diesem Montag in Berlin auch bei der Sitzung des Beirats der Bundesnetzagentur Thema sein. Dann will der Beiratsvorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Joachim Pfeiffer beraten, ob man für die darauffolgende Sitzung am 24. Juni Vertreter der Mobilfunkunternehmen einlädt. "Selbstverständlich sind die Versorgungsauflagen bis zum Ende des Jahres zu erfüllen", sagte er. Es sei aber "noch etwas Zeit", zumal ja noch Frequenzen freiwerden. Die Situation lasse sich erst am Jahresende abschließend bewerten.