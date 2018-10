Bob Woodward: Wenn Sie sich an Ronald Reagans Besuch in Berlin erinnern. Dort sagte er zu Gorbatschow: "Tear down this wall, reißen Sie die Mauer ein!" Er sagte nicht: "Mein Atombombenknopf ist größer als deiner", was Trump zu Kim Yong Un sagte. Damals reagierten die Menschen schockiert über die Aggressivität von Reagans "Tear down this wall" - doch schauen Sie sich erstmal Trump an.