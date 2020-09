Griechische Soldaten bewachen das Grenztor von Kastanies.

Quelle: Giannis Papanikos/AP/dpa

Griechenland hat in der Nacht seine Einheiten entlang der Grenze zur Türkei weiter verstärkt. Die griechischen Sicherheitsbehörden befürchteten, dass Tausende Migranten, die seit Freitag auf der türkischen Seite der Grenze ausharren, in der Nacht versuchen würden, nach Griechenland zu kommen. Dies geschah nach Berichten des Staatsrundfunks ERT aber nicht.



Die griechische Polizei hinderte bislang 9.600 Migranten daran, diese Grenze zu überqueren, wie das Migrationsministerium in Athen mitteilte.