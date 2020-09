T-Mobile und Sprint (Archiv).

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Die Telekom-Tochter T-Mobile US und der Wettbewerber Sprint sind bei ihrem angestrebten Zusammenschluss ein wichtiges Stück vorangekommen. Die US-Branchenaufsicht FCC stimmte dem milliardenschweren Fusionsplan zu, wie die Behörde in Washington mitteilte.



Am Ziel sind T-Mobile und Sprint trotzdem noch nicht, da mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten gegen die Fusion klagen. Sie fürchten, Nachteile für Verbraucher und Mitarbeiter. Die Transaktion hat ein Volumen von 26 Milliarden Dollar.