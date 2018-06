Subtext vor der Achtelfinalauslosung am Montag: Der FC Bayern traut sich sehr wohl zu, bei der Titelvergabe in der Champions League ein Wörtchen mitzureden. Was Julian Draxler, der deutsche Nationalspieler in Diensten von PSG, durchaus ähnlich einschätzt. Man habe gesehen, "dass die Bayern nach wie vor eine der besten Mannschaften in Europa sind", sagte der ehemalige Schalker.