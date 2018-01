Lars Bender (Archivbild) Quelle: ap

Kapitän Lars Bender hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig bis 2021 verlängert. Das gab die Werkself einen Tag vor dem Ligaspiel bei 1899 Hoffenheim am Samstag bekannt. Der 28 Jahre alter Mittelfeldspieler, dessen alter Vertrag 2019 ausgelaufen wäre, steht seit 2009 in Diensten von Bayer.



"Ich habe in all den Jahren viel Vertrauen gespürt. Auch in der schweren Zeit, in der ich viele Verletzungen hatte, stand der Verein immer hinter mir. Hier kann man in den nächsten Jahren noch eine Menge bewegen und aufbauen. Daran möchte ich mitwirken", sagte Bender.