Wie ernst das gemeint ist, wollen die Fanorganisationen beim großen Come Together in zwei Wochen erst einmal sehen."An erster Stelle wünschen wir uns einen fairen Dialog auf Augenhöhe. Da waren beide Seiten, also DFB und DFL sowie die aktiven Fanszenen, schon einmal weiter", verrät Vollmer. Die neue Verhandlungsrunde startet am 10. Dezember. Vorher wird in der Kurve protestiert - und zwar ungewöhnlich leise...