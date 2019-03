Thomas Müller und Serge Gnabry (r.)

Quelle: ap

Der FC Bayern hat am 25.Spieltag die Tabellenführung der Bundesliga übernommen. Während Borussia Dortmund mühevoll 3:1 (0:0) gegen Stuttgart gewann, feierten die Bayern einen 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg und zogen dank der besseren Tordifferenz am BVB vorbei. Es war der höchste Saisonsieg der Münchner, die die Spitzenposition Ende September verloren hatten.



RB Leipzig ließ im Kampf um die Champions League beim 0:0 gegen den Abstiegskandidaten FC Augsburg wichtige Punkte liegen. Hertha BSC verlor durch das 1:2 (0:1) beim SC Freiburg den Anschluss an die Europa-League-Plätze.