Andre Breitenreiter

Quelle: dpa

Die Nachfolge soll "so zeitnah wie möglich geregelt" werden, damit sich die Niedersachsen so gut wie möglich auf die nächste Partie gegen RB Leipzig am Freitag vorbereiten können, wie der Klub am Sonntag nach der Niederlage bei Borussia Dortmund (1:5) mitteilte. Als Nachfolgekandidaten gelten Peter Stöger, Mirko Slomka und Thomas Doll.



Hannover vollzog damit die dritte Trainerentlassung der Bundesliga-Saison - zuvor mussten bereits Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen) und Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) gehen. Bereits nach dem 0:1 gegen Werder Bremen zum Auftakt der Rückrunde hatte es Berichte über eine bevorstehende Trennung von Breitenreiter gegeben.