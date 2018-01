Leon Goretzka im Spiel der DFB-Elf in Nordirland Quelle: dpa

Der Wechsel von Leon Goretzka von Schalke 04 zum Rekordmeister Bayern München ist perfekt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler habe zur kommenden Saison einen Vertrag in München unterschrieben, sagte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Goretzka wechselt nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei.



Im Sommer 2013 war Goretzka vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Dem Schalker Schlüsselspieler, der auch von zahlreichen internationalen Spitzenklubs umworben war, gelangen in 130 Spielen für Schalke 19 Tore.