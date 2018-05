Der Österreicher dürfte am Samstag zum letzten Mal auf der Bank des Revierclubs sitzen. Es gilt als ausgemachte Sache, dass Lucien Favre seine Nachfolge antritt. Gelingt der Einzug in die Champions League, wäre Stögers Mission erfüllt. "Ich gehe davon aus, dass ich am Samstag den schönsten Moment in meiner Zeit beim BVB erleben werde", sagt er.