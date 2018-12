Admir Mehmedi (l-r), jonathan Schmid und Rani Khedira kämpfen um den Ball.

Quelle: dpa

Der VfL Wolfsburg hat seinen Jahresendspurt mit einem späten Sieg beim FC Augsburg gekrönt. Die Niedersachsen gewannen mit 3:2 (2:0) und beenden nach 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien die Hinrunde auf einem Europa-League-Platz.



Joshua Guilavogui (33.Minute), William (41.) und Yannick Gerhardt (89.) erzielten vor 28.152 Zuschauern die Tore gegen den FCA, der als Tabellen-15. und damit in Abstiegsgefahr in die Winterpause geht. Für Augsburg trafen am letzten Spieltag der Hinrunde Rani Khedira (49.) und der eingewechselte Angreifer Sergio Cordova (58.).