Quelle: reuters

Der englische Meister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten von der Teilnahme an Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Wie die UEFA mitteilte, muss der Klub zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen.



Ausgelöst worden waren die Untersuchungen durch Enthüllungen der Plattform Football Leaks. City kündigte umgehend einen Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof an.