Lennart Johansson (Archivfoto)

Quelle: dpa

Lennart Johansson, langjähriger Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA), ist am Dienstag im Alter von 89 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Das gab der schwedische Verband am Mittwoch bekannt und würdigte Johansson als den größten Anführer des schwedischen Fußballs.



Der Skandinavier führte von 1990 bis 2007 den europäischen Dachverband. Die FIFA kündigte an, ihren ehemaligen Vize-Präsidenten an diesem Mittwoch beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Paris zu ehren.