Jerome Boateng Quelle: ap

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel-Klassiker gegen England in Wembley auf Jerome Boateng und möglicherweise auch auf Toni Kroos verzichten. Boateng wird am Freitag (21 Uhr/live im ZDF) wegen muskulärer Probleme nicht spielen können, der Innenverteidiger von Bayern München hatte zuletzt bereits das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund (3:1) verpasst. Er wird aber definitiv am Donnerstag an Bord des Fliegers nach London gehen.



Kroos (Real Madrid) fehlte am Mittwoch beim Training wegen Magen-Darm-Beschwerden. Es besteht dennoch Hoffnung auf einen Einsatz.