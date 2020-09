Emre Can (r.) klärt gegen Lautaro Martinez

Quelle: dpa

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im Länderspielklassiker gegen Argentinien trotz 13 Ausfällen achtbar geschlagen. Die Mannschaft von Bundestrainer Löw erreichte gegen den zweimaligen Weltmeister, der seinerseits ohne den gesperrten Lionel Messi antrat, in Dortmund ein 2:2.



Gnabry (15.) und Havertz (22.) trafen für Deutschland. Am Sonntag geht es für die deutschen Tabellenführer in der EM-Qualifikation weiter. In Tallinn ist Estland der Gegner.