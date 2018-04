Quelle: imago

Die Deutsche Fußball Liga hat die Relegationsspiele um den jeweils letzten freien Platz in der Bundesliga und 2. Bundesliga terminiert. Das Hinspiel zwischen dem Bundesliga-16. und dem Zweitliga-Dritten findet am 17. Mai (20:30 Uhr) statt, das Rückspiel steigt am 21. Mai (20:30 Uhr).



Der Drittplatzierte aus der 3. Liga empfängt am 18. Mai (18:15 Uhr) den Tabellen-16. der 2. Liga, der im Rückspiel am 22. Mai (18:15 Uhr) Heimrecht genießt. Das ZDF zeigt die Relegationsspiele zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga live.