WM 2018 - Nigeria gegen Argentinien Quelle: reuters

Ist bei Messi, der bis dato eher einen apathischen Eindruck hinterlassen hatte, der Knoten jetzt geplatzt? Das wird sich in der K.o.-Runde zeigen, in der dem 31-Jährigen bei seinen bisherigen drei Weltturnier-Teilnahmen (2006, 2010, 2014) noch kein Treffer gelang.



In jedem Fall reiht sich Messi aber in die Liste der WM-Torjäger ein, die in diesem Jahr so prominent wie lange nicht mehr besetzt ist. Englands Superstar Harry Kane von den Tottenham Hotspurs führt das Klassement mit fünf Treffern an - die er wohlgemerkt schon nach den ersten zwei Spielen der Gruppe G mit einem Doppelpack gegen Tunesien (2:1) und drei Toren gegen Panama (6:1) beisammen hatte. Bei der 0:1-Niederlage der "Three Lions" gegen Belgien im letzten Vorrundenmatch schonte Englands Trainer Gareth Southgate den 24-Jährigen für das Achtelfinale gegen Kolumbien.