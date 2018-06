Russland wollte und will auch weiterhin nichts dem Zufall überlassen. Allein in Moskau sind circa 30.000 Polizisten, Nationalgardisten, Mitarbeiter von Wachunternehmen und freiwillige Helfer im Einsatz. 30.000 Augenpaare, die beobachten und schnell erkennen sollten, wann ein Eingreifen nötig wird.



Mit Hooligan-Attacken war vor dem Eröffnungsspiel nicht zu rechnen. Doch Russland ist im Visier des internationalen islamistischen Terrors: Eine Rolle spielen der Einsatz an der Seite von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien und das Vorgehen gegen Islamisten im Kaukasus - in der Vergangenheit gab es bereits Anschläge auf Metro-Stationen, Schulen und selbst Theater in Russland. Angst sicher nicht, aber Sorge war da vor dem Turnier schon zu spüren. Und so ist das Aufatmen nach dem reibungslos abgelaufenen Eröffnungsspiel spürbar.