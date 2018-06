Bundestrainer Joachim Löw Quelle: dpa

Bundestrainer Joachim Löw holt Mario Götze und Ilkay Gündogan nach einem Jahr Zwangspause zurück in die Nationalmannschaft. Löw nominierte den Dortmunder und den Strategen vom Premier-League-Spitzenreiter Manchester City am Freitag für die Spiele gegen England am 10.November (ab 20:15 Uhr live im ZDF) in London und vier Tage später gegen Frankreich in Köln.



Die Überraschung im 25er-Kader ist Linksverteidiger Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Löw bescheinigt dem 26-Jährigen "konstant gute Leistungen". Nicht im Aufgebot steht Stürmer Mario Gomez vom VfL Wolfsburg.