Deutschland ausgekontert - 0:3 gegen Holland

Deutschland war von Anfang an das spielbestimmende Team. Nach einer guten Viertelstunde hatte Timo Werner die erste gute Chance. Es folgten in kurzem Abstand weitere Abschlüsse, die Oranje-Schlussmann Jasper Cillessen mal mit mehr, mal mit wieder Aufwand parierte.



Als die Angriffsbemühungen der Löw-Truppe in der Folge wieder abgenommen hatten, gelang den Niederlanden durch einen Kopfball von Virgil van Dijk der Führungstreffer (30.). Dabei sah Torwart Manuel Neuer nicht gut aus.



In der Schlussphase der ersten Halbzeit hätte das 1:1 fallen müssen, doch Thomas Müller traf nach feinem Anspiel von Emre Can aus bester Lage nur das Außennetz (39. Minute).