Nach acht Monaten Verletzungspause kehrt Manuel Neuer in den Kader des FC Bayern zurück. Der Weltmeister trat die Reise nach Berlin an und wird am Samstag erstmals seit September 2017 wieder zum Aufgebot des deutschen Rekordmeisters zählen. Dies teilte der FC Bayern am Freitag mit. Dies sei die "vielleicht schönste Nachricht des Tages".



Auch Thomas Müller ist dabei, der zuletzt einen Magen-Darm-Infekt hatte. Fehlen werden im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt um den künftigen Bayern-Coach Niko Kovac hingegen Jerome Boateng, Arturo Vidal und Arjen Robben.