Quelle: dpa

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Schiedsrichterstreit durchgegriffen. Wie der Verband mitteilte, wird Hellmut Krug seine Funktion in der Schiedsrichterkommission Elite aufgeben, Herbert Fandel wird keine Lehrgänge der Elite-Referees mehr besuchen, bleibt aber auf Wunsch der Mehrheit der Bundesligaschiedsrichter deren Coach.



Manuel Gräfe, der die Auseinandersetzung ausgelöst hatte, darf sich "nicht mehr unabgestimmt" in der Öffentlichkeit äußern. Andernfalls wird er nicht mehr als Schiedsrichter in der Bundesliga eingesetzt. Außerdem werde er nicht mehr als Video-Assistent eingesetzt.