Archiv: Der ehemalige Fußballtrainer Rudi Gutendorf in Mainz nach der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

Quelle: dapd/Timur Emek

Die Trainer-Legende Rudi Gutendorf ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Fußball-Weltenbummler schlief am Freitag im Beisein seiner Familie friedlich ein. Dies gab seine Familie am späten Samstagabend bekannt.



Der gebürtige Koblenzer steht mit 55 Trainer-Stationen in 32 Ländern auf fünf Kontinenten im Guinness-Buch der Rekorde. Mit dem MSV Duisburg wurde "Riegel-Rudi" in der Bundesliga-Premierensaison 1963/64 Vizemeister. Er wurde unter anderem mit zwei Bundesverdienstkreuzen ausgezeichnet.