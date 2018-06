Hier hatte die FIFA-Serie schon immer die Nase vorn - die offizielle Lizenz des Fußball-Weltverbands trägt sie schließlich im Titel. Nun haben die Entwickler aber auch noch die Rechte an der Champions League erworben. Zehn Jahre lang konnte PES wenigstens damit glänzen und so einige der europäischen Spitzenvereine in ihre Spiele integrieren. Vor zwei Jahren noch gingen auch die Rechte an der Europameisterschaft nach Japan. Doch der Vertrag mit der UEFA ist ausgelaufen und Electronic Arts bekommt nun den Zuschlag.