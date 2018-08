Thomas Müller, Joshua Kimmich, Toni Kroos und Jonas Hector am 20. Juni 2018 beim Training des DFB-Teams Quelle: dpa

Jonas Hector ist nach überstandenem grippalen Infekt wieder ins Teamtraining der DFB-Elf eingestiegen. Neben dem Kölner Linksverteidiger nahmen an der ersten Einheit in Sotschi am Mittwoch auch alle anderen 22 Spieler teil. Innenverteidiger Jerome Boateng trainierte trotz leichter Rippenproblemen.



Hector hatte den WM-Fehlstart am vergangenen Sonntag (0:1) gegen Mexiko verpasst. Für ihn kam der Berliner Marvin Plattenhardt zum Einsatz. In Sotschi trifft die DFB-Auswahl am Samstag auf Schweden. Eine Niederlage würde höchstwahrscheinlich das frühzeitige Ausscheiden bedeuten.