Offizieller Spielball der WM 2018 Quelle: reuters

Der saudi-arabische Fußball-Verband SAFF hat den für die WM vorgesehenen Schiedsrichter Fahad al-Mirdasi lebenslang gesperrt. Al-Mirdasi habe zugegeben, vor dem Pokalfinale am vergangenen Samstag den Präsidenten von Al-Ittihad nach Bestechungsgeld für eine Spielmanipulation gefragt zu haben. Er war wenige Stunden vor dem Anpfiff von dem Endspiel abgezogen worden.



Die SAFF bat die FIFA, al-Mirdasi von der Liste für die WM in Russland zu streichen. Der 32-Jährige hatte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro unter anderem das deutsche Gruppenspiel gegen Fidschi (10:0) gepfiffen.