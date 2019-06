Jubelnde deutsche Spielerinnen

Quelle: dpa

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei der WM in Frankreich gewonnen und die Tür zur K.-o.-Runde weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte Spanien in Valenciennes mit 1:0 (1:0) und ist damit kaum noch vom Spitzenplatz der Gruppe B zu verdrängen. Schützin des einzigen Treffers war Sara Däbritz.



Auch ohne die verletzte Dzsenifer Marozsán blieb das deutsche Team im fünften Aufeinandertreffen mit Spanien ungeschlagen. Das DFB-Team bestreitet sein letztes Gruppenspiel am Montag (18 Uhr) in Montpellier gegen Südafrika. Zeitgleich stehen sich in Le Havre China und Spanien gegenüber.