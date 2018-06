Klar hoffe ich, dass es noch mehr Arbeit gibt, wenn's endlich richtig los geht – bis jetzt ist leider kaum was zu tun. Oleg, Taxifahrer in Moskau

Oleg ist enttäuscht. Von den Tagen vor der WM hat er sich mehr versprochen. Seit vier Jahren fährt er Taxi, doch ein Riesengeschäft ist die WM für ihn nicht - noch nicht. "Klar hoffe ich, dass es noch mehr Arbeit gibt, wenn's endlich richtig los geht - bis jetzt ist leider kaum was zu tun." Englisch kann Oleg nicht. Übersetzen soll sein Spracherkennungs-Programm auf dem Handy; das klappt nur in Grundzügen, egal. Am Ende kassiert Oleg immerhin einen kräftigen WM-Aufschlag, da kennt er kein Pardon. Eine Quittung gibt es erst nach langen Verhandlungen.



Viele Moskauer verbinden mit der WM vor allem: noch mehr Kontrollen, noch mehr Verbote, höhere Preise für Benzin und Lebensmittel. Wer kann, flieht aus der Stadt, raus aufs Land, es sind ja schon Ferien. Oder vermietet seine Wohnung unter - und verdient so wenigstens mit an der WM. Die Stadt hat sich größte Mühe gegeben, um für positive Stimmung zu sorgen: Überall hängen Fahnen, Wimpel, Plakate – man kann der Werbung kaum entrinnen. Doch in den wenigsten Stadtteilen von Moskau will der Funke so richtig überspringen.