Gianni Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist von den Delegierten des Fußball-Weltverbandes wiedergewählt worden. Der 49 Jahre alte Schweizer wurde beim FIFA-Kongress in Paris per Akklamation für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.



"Die Organisation hat sich von einem toxischen, fast kriminellen Zustand gewandelt zu einem Zustand, wie er sein sollte. Die FIFA kümmert sich um den Fußball", sagte Infantino in seiner Rede. Kurz vor seiner Wiederwahl hatte Infantino zwar Fehler eingeräumt, insgesamt aber ein überaus positives Fazit seiner ersten Amtszeit gezogen.