Das Finale findet im Luschniki-Stadion in Moskau statt. Quelle: -/Kyodo/dpa

Allerdings ist das Meinungsbild in dieser Frage sehr gespalten: Angesichts der Menschenrechtslage und des weltpolitischen Auftretens Russlands hält es fast jeder zweite Deutsche für falsch, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dort stattfindet. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vertraten 43 Prozent diese Auffassung, während 31 Prozent die WM-Vergabe an Russland richtig finden. 27 Prozent machten keine Angaben.



Die Fußball-WM in Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli statt. Gespielt wird in zwölf Stadien in elf Städten.