Natürlich kam der Ballfänger der Grande Nation nicht umhin, sich auch zu der Person zu äußern, die alle anderen kraft seiner Klasse überstrahlt. Lionel Messi, der es tatsächlich fertiggebracht hat, in 127 Länderspielen für die Albiceleste 65 Tore zu erzielen, aber nie in einem K.o.-Spiel einer Weltmeisterschaft zu treffen. Lloris wollte daraus keinen Vorteil ableiten: "Er ist ein Top-Top-Level-Spieler, aber Argentinien hat mehr zu bieten als ihn."



Und doch steht Messi im Mittelpunkt - und in der Kasan-Arena an einer Weggabelung. "La Pulga", der Floh, wie man ihn früher wegen seiner Wachstumsstörung nannte, hat jetzt neben großen Tätowierungen am Arm auch einen mächtigen Bart. Und die Szenen, in denen er förmlich explodiert, muss er noch sorgsamer auswählen. Messi ist jetzt 31. Bei der nächsten WM im Winter 2022 in Katar wäre er 35.