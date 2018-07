Die Motivationsrede am Tag vor dem großen Spiel hielt einer, der eigentlich gar nicht da sein sollte. Wladimir Mutko gilt wegen seiner Verantwortung für Russlands Dopingsystem im internationalen Sport als Persona non grata. Sein Amt als WM-Organisationschef wie die Ressortverantwortung für Leibesübungen hatte der Vize-Premier daher vorsorglich abgegeben, den Posten als Fußballverbandspräsident ruhen lassen. Dennoch zeigten die Bilder vom Trainingsgelände unzweifelhaft ihn, wie er die Spieler für das Match am Sonntagnachmittag (16 Uhr, live im ZDF) gegen Spanien einschwor.