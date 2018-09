Aber Martínez will ja unerschrocken sein, und so stellt er auch auf. Die "Roten Teufel" spielen ein offensives 3-4-3-System, in dem der frühere Halbstürmer De Bruyne wie bei seinem Klubtrainer Pep Guardiola einen der zentralen Mittelfeldspieler gibt. "In dieser Position hat er fünf Spieler vor sich, die er anspielen kann", erklärt der Trainer. "Das hat in der Qualifikation sehr gut funktioniert."



In der Ausscheidung schoss Belgien 43 Tore (und teilte sich so mit Deutschland einen neuen Rekord). Als erstes europäisches Team sicherte man sich das WM-Ticket. Unter Martínez, der seinen bisher größten Erfolg als englischer Pokalsieger mit dem krassen Außenseiter Wigan Athletic feierte, ging überhaupt nur ein Spiel verloren: gleich sein erstes gegen Spanien. Die Skeptiker weisen allerdings daraufhin, dass es auch der einzige starke Gegner in seiner ganzen Amtszeit war - bis nun in der WM-Vorbereitung die Portugiesen nach Brüssel kamen. Da gab es ein wenig abenteuerliches 0:0.