Seit "El Bolillo" in Panama die gute Laune zurückgebracht hat, freuen sich die Panamaer über die positiven Schlagzeilen, mit denen es ihr Land in die internationalen Medien zurückgeschafft hat. Die Erwartungshaltung an das Turnier in Russland ist realistisch. Der Trainer sagt: "Wir sind gekommen, um zu lernen." Die Fans sehen es ähnlich: "Ich will nur unsere Elf auf den Platz gehen sehen und erleben, wie sie ihr Bestes geben", sagt Fan Fernando einem internationalen Reporterteam in Panama-Stadt.