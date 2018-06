Deschamps trat vor sechs Jahren sein Amt als Nationaltrainer an. Wie viel sich seither verändert hat, ist an seinem Körper abzulesen: Der 49-Jährige wirkt beinahe so drahtig wie zu seinen Spieler-Zeiten. Er soll sich während der Trainingslager, in der Freizeit und bei Turnieren ein anspruchsvolles Fitnessprogramm auferlegen. Das Wohlstandsbäuchlein ist fast vollständig abtrainiert. Denn wer Disziplin predigt, sollte das auch irgendwie vorleben.