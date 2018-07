Wir haben schon mehrere Kapitel neue Geschichte geschrieben, und wir wollen das am Laufen halten. Englands Trainer Gareth Southgate

Nun trifft England wieder auf Kroatien, und alles ist anders. Wo man früher mit Drama scheiterte, holt man jetzt kühl die Resultate, die es braucht. Der Torwart, Jordan Pickford, ist bisher ohne Fehl und Tadel, und der Trainer, Gareth Southgate, im positiven Sinne zur Kultfigur avanciert; ja, sogar ein Elfmeterschießen wurde gewonnen. Fast ist es schon langweilig, aber das findet auf der Insel natürlich niemand. Schließlich geht es um den ersten Finaleinzug bei einem großen Turnier - seit 1966.



"Barrieren einreißen" würde sein Team bisher in Russland, erklärte Southgate am Tag vor dem WM-Halbfinale und erinnerte unter anderem daran, dass England zuvor seit zwölf Jahren nicht mal mehr ein K.o.-Match gewonnen hatte. "Wir haben hier schon mehrere Kapitel neue Geschichte geschrieben, und wir wollen das am Laufen halten."