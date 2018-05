Es ist eine Katastrophe. Einige Sitze sind zusammengebrochen. Andere waren nicht benutzbar. Und von manchen der intakten Plätze konnte man das Spielfeld nicht sehen. Fußball-Steward Wladimir, der es mit Humor nimmt

"Es ist eine Katastrophe", sagt Wladimir und lacht wieder. Er war am 16. Mai in der Kosmos-Arena, als das dritte Testspiel die Einsatzfähigkeit des Stadions dokumentieren sollte - aber in Wahrheit das Gegenteil bewies. "Einige Sitze sind zusammengebrochen. Andere waren nicht benutzbar. Und von manchen der intakten Plätze konnte man das Spielfeld nicht sehen", berichtet Wladimir in perfektem Englisch. Er hat sich als Fußball-Steward gemeldet, weil er am Gelingen der Weltmeisterschaft mitwirken wollte. Nun fürchtet er, Zeuge einer Riesen-Blamage zu werden.