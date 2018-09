Die Fans, die nach Russland gefahren sind, haben offenbar Spaß. Quelle: Fei Maohua/xinhua/dpa

Zum Ende der WM-Vorrunde hat der Fanclub der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die Organisatoren der WM in Russland in den höchsten Tönen gelobt. "Das ist mit der WM in Deutschland (2006) die beste, die ich erlebt habe", sagte ein Fanclub-Vertreter in Moskau. "Alles läuft hochprofessionell. Die Abfertigung an den Stadien geht sehr schnell."



Zudem berichtete er von einer gastfreundlichen Atmosphäre. "Wir werden mit offenen Armen empfangen, alle sind freundlich und hilfsbereit."