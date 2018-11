Nur Marokko hat definitiv keine Chancen mehr. Die Mannschaft wird aber sicher trotzdem wieder alles geben, vor vermutlicher Heimspielatmosphäre in Kaliningrad. Gegen Portugal feuerten 25.000 Landsleute die Nordafrikaner an, "manche sind den ganzen Weg mit dem Auto gekommen", berichtete Trainer Hervé Renard - und die hoffen jetzt auf ein ähnlich gutes Spiel mit mehr Effizienz. Allein Abwehrchef Mehdi Benatia scheiterte gegen den Europameister viermal freistehend mit Kopf oder Fuß.



"Der Fußball ist oft nicht gerecht", kondolierte Spaniens Sergio Busquets. "Marokko hat viel zu gut gespielt, um mit null Punkten dazustehen." Mit der Möglichkeit des Ausscheidens hielt sich in Spanien am Tag vor dem Spiel trotzdem niemand auf.