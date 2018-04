Boris Johnson vergleicht Wladimir Putin mit Adolf Hitler. Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Der britische Außenminister Boris Johnson hat Vergleiche zwischen Wladimir Putin und Adolf Hitler angestellt. Er schloss sich der Einschätzung eines Labour-Abgeordneten an, Putin werde die Fußball-WM in Russland nutzen, "wie Hitler die Olympischen Spiele 1936 nutzte".



"Ich glaube, Ihre Charakterisierung dessen, was sich in Moskau abspielen wird, in allen Bereichen, ich glaube, der Vergleich mit 1936 ist sicherlich richtig", sagte Johnson bei einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses.