Sutherland wurde in London geboren und wuchs in Kanada auf. Quelle: Sebastien Nogier/EPA/dpa

Schauspieler Kiefer Sutherland ("The Lost Boys", "Flatliners") fiebert der Fußball-WM in Russland entgegen. "Für mich ist es einfach großartig, alle vier Jahre ein paar Wochen damit zu verbringen, sich nur über Fußball aufzuregen, mitzufiebern", sagte der 51-Jährige der "Welt am Sonntag". Er habe als Kind nie American Football gespielt, sondern immer nur Fußball.



Da die USA und Kanada bei der WM in Russland nicht vertreten sind, gilt seine Sympathie jetzt England.