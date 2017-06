Viele Mutmacher und ein Missklang

„Ich werde daheim mal in Ruhe ein bisschen abschalten, aber am Montag geht es in der Vorbereitung gedanklich weiter“, verriet der 57-Jährige am Samstagabend in Nürnberg, als sein Perspektivkader auch die Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation mit dem 7:0 (5:0) gegen den Fußball-Zwerg San Marino besser erledigt hatte als gedacht.



Das Schützenfest geriet zum höchsten Heimsieg der Ära Löw, eingewechselte Debütanten wie Diego Demme oder Marvin Plattenhardt, die vor zwei Jahren noch so verdächtig waren, deutsche Nationalspieler zu werden wie der 1. FC Nürnberg wieder Deutscher Meister, erlebten mit, dass das Publikum am Ende sogar zarte „Oh-wie-ist-das-schön“-Gesänge intonierte.